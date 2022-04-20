«Настроение улучшилось»: как жители Кременной в ЛНР встречают росгвардейцев

Над административными зданиями по всему городу реют российские триколоры.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Город Кременная в Луганской области полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики. Местные жители с радостью встречают бойцов российской Росгвардии и ждут скорейшего прекращения боевых действий. Кадры с места публикует «Звезда».

«Ой, мы вас увидели, настроение улучшилось», - призналась местная жительница.

Люди признаются, что им стало легче, когда в город зашли росгвардейцы.

«Побыстрее домой хочется. Всем по домам хочется», - добавила другая местная жительница.

Штурм Кременной длился всего два дня. Сейчас над административными зданиями по всему городу реют российские триколоры. До начала боевых действий эвакуация жителей проводилась, но выпускали лишь в одном направлении. Те же, кто остался, были вынуждены провести все это время в подвалах без света, газа и воды.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов