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В ЛНР сообщили, что ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска

Иван Линдеманн
13:29 20.04.2022
В Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентр Z» выразили надежду, что в дальнейшем произойдет массовая сдача в руки миротворческих сил.
В ЛНР сообщили, что ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентр Z».

«По имеющейся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежного - Северодонецка - Лисичанска). Не буду говорить пока, где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую», - рассказал паблику источник.

Он выразил надежду, что в дальнейшем произойдет массовая сдача в руки миротворческих сил.

Ранее «Звезда» показала кадры, как над административными зданиями по всей Кременной поднимают российские флаги в знак освобождения от украинских националистов. Сразу три населенных пункта на северном направлении наступления в ЛНР перешли под контроль Народной милиции.

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