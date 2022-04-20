В стране и мире В ЛНР сообщили, что ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска Иван Линдеманн В Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентр Z» выразили надежду, что в дальнейшем произойдет массовая сдача в руки миротворческих сил. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Военнослужащие Вооруженных сил Украины покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентр Z». «По имеющейся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежного - Северодонецка - Лисичанска). Не буду говорить пока, где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую», - рассказал паблику источник. Он выразил надежду, что в дальнейшем произойдет массовая сдача в руки миротворческих сил. Ранее «Звезда» показала кадры, как над административными зданиями по всей Кременной поднимают российские флаги в знак освобождения от украинских националистов. Сразу три населенных пункта на северном направлении наступления в ЛНР перешли под контроль Народной милиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика