В ЛНР сообщили, что ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Военнослужащие Вооруженных сил Украины покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентр Z».
«По имеющейся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежного - Северодонецка - Лисичанска). Не буду говорить пока, где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку тактическую», - рассказал паблику источник.
Он выразил надежду, что в дальнейшем произойдет массовая сдача в руки миротворческих сил.
Ранее «Звезда» показала кадры, как над административными зданиями по всей Кременной поднимают российские флаги в знак освобождения от украинских националистов. Сразу три населенных пункта на северном направлении наступления в ЛНР перешли под контроль Народной милиции.