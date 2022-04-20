Под российским триколором: кадры из освобожденной от националистов Кременной

Штурм крупного города длился всего два дня. Первыми в него вошли бойцы спецназа. При поддержке танкистов народной республики радикалы были обращены в бегство.

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Сразу три населенных пункта на северном направлении наступления в ЛНР перешли под контроль Народной милиции. Над административными зданиями по всей Кременной поднимают российские флаги в знак освобождения от украинских националистов.

До начала боевых действий эвакуация жителей проводилась, но из города выпускали лишь в одном направлении. Те же, кто остался, были вынуждены провести все это время в подвалах без света, газа и воды.

Штурм крупного города длился всего два дня. Первыми в него вошли бойцы спецназа. При поддержке танкистов народной республики радикалы были обращены в бегство.

Бойцов Народной милиции и российский спецназ жители города ждали. Восемь лет местные жители чувствовали себя людьми «второго сорта». Теперь в их жизни начинается новая глава, без деления на «правильных» и «неправильных» граждан.

Ранее, 19 апреля, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что город Кременная полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики (ЛНР).