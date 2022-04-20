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Задержаны еще шесть фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Тимур Шерзад
11:49 20.04.2022
Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время следствие устанавливает роль и конкретные действия обвиняемых в ходе нападения на десантников. Также проверяется причастность к иным преступлениям, не связанным с произошедшим нападением. 
© Видео: ФСБ России © Фото: СК РФ
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Федеральная служба безопасности России и Следственный комитет РФ задержали еще шесть фигурантов дела о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. 

Напомним, нападение произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики со стороны вооруженной банды под общим руководством террористов Басаева и Хаттаба. 

«В ходе расследования 19 апреля 2022 года во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по Республике Татарстан и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению. Все они жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов», - говорится в сообщении от Следственного комитета России. 

Задержанным предъявлены обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. 

Следствие возбудило перед судом ходатайства относительно избрании меры пресечения для обвиняемых в виде заключения под стражу - это продиктовано особой тяжестью совершенных преступлений. 

Как сообщили в Следственном комитете, в настоящее время следствие устанавливает роль и конкретные действия обвиняемых в ходе нападения на десантников. Также проверяется причастность к иным преступлениям, не связанным с произошедшим нападением. 

Ранее сообщалось, что ФСБ разгромила ячейку «Хизб ут-Тахрир»*, вербовавшую в террористы мусульман и мигрантов в Свердловской области.

* «Хизб ут-Тахрир» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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