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ФСБ разгромила ячейку «Хизб ут-Тахрир»*, вербовавшую в террористы мусульман и мигрантов в Свердловской области. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности.

«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона», - сообщили в ЦОС ФСБ.

Было установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации члены ячейки проводили работу по распространению в РФ террористической идеологии.

«В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», - говорится в сообщении.

По местам жительства преступников правоохранители нашли запрещенную литературу, пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Следователи возбудили уголовное дело.

Накануне ФСБ показала видео спецоперации по задержанию подпольных оружейников сразу в 33 регионах России. При обысках были обнаружены целые арсеналы оружия и взрывчатых веществ.

* «Хизб ут-Тахрир» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.