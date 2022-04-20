ФСБ разгромила ячейку «Хизб ут-Тахрир»*, вербовавшую в террористы мусульман и мигрантов в Свердловской области
ФСБ разгромила ячейку «Хизб ут-Тахрир»*, вербовавшую в террористы мусульман и мигрантов в Свердловской области. Об этом рассказали в Федеральной службе безопасности.
«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России на территории Свердловской области нейтрализована законспирированная ячейка терорганизации, состоящая из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона», - сообщили в ЦОС ФСБ.
Было установлено, что по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации члены ячейки проводили работу по распространению в РФ террористической идеологии.
«В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», - говорится в сообщении.
По местам жительства преступников правоохранители нашли запрещенную литературу, пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Следователи возбудили уголовное дело.
Накануне ФСБ показала видео спецоперации по задержанию подпольных оружейников сразу в 33 регионах России. При обысках были обнаружены целые арсеналы оружия и взрывчатых веществ.
* «Хизб ут-Тахрир» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.