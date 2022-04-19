Армия Армия Армия

Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии

11:32 19.04.2022
В оборонном ведомстве России отметили, что данные из документов свидетельствуют о большом количестве военнослужащих Украины, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести. 
Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России продолжают публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины. Все они получены из реальных украинских документов, оказавшихся в распоряжении оборонного ведомства РФ. 

Так, например, с данными о боевых и небоевых потерях военнослужащих украинской в/ч 3027, а также с обстоятельствами их гибели и местами захоронения можно ознакомиться тут. Информация актуальна на 29 марта 2022 года. 

Также МО РФ публикует данные о потерях этой же части от дезертирства, ранений и травм - тоже по состоянию на 29 марта 2022 года. 

В оборонном ведомстве России отметили, что данные из документов свидетельствуют о большом количестве военнослужащих Украины, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести. 

Ранее в Минобороны России заявили о подготовке СБУ провокации с расстрелом мирных жителей под Одессой.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:39 В стране и мире
В Кремле заявили, что предложение ЛДПР об обмене пленных украинцев на националистов требует изучения
12:37 Армия
Шойгу: Южный военный округ получит более 3 тысяч единиц вооружения в течение года
12:33 Армия
Шойгу заметил, что США делают все, чтобы затянуть спецоперацию России на Украине
12:32 Армия
Шойгу заявил, что ВС РФ последовательно выполняют план освобождения Донбасса
11:58 В стране и мире
В России начнут изучать историю с первого класса
Популярное
Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии
Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.