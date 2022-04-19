Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии

В оборонном ведомстве России отметили, что данные из документов свидетельствуют о большом количестве военнослужащих Украины, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России продолжают публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины. Все они получены из реальных украинских документов, оказавшихся в распоряжении оборонного ведомства РФ.

Так, например, с данными о боевых и небоевых потерях военнослужащих украинской в/ч 3027, а также с обстоятельствами их гибели и местами захоронения можно ознакомиться тут. Информация актуальна на 29 марта 2022 года.

Также МО РФ публикует данные о потерях этой же части от дезертирства, ранений и травм - тоже по состоянию на 29 марта 2022 года.

В оборонном ведомстве России отметили, что данные из документов свидетельствуют о большом количестве военнослужащих Украины, которые дезертировали, были ранены или пропали без вести.

Ранее в Минобороны России заявили о подготовке СБУ провокации с расстрелом мирных жителей под Одессой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов