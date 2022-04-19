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ФСБ показала кадры спецоперации по задержанию подпольных оружейников сразу в 33 регионах РФ. При обысках были обнаружены целые арсеналы оружия и взрывчатых веществ.

Федеральная служба безопасности РФ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресекла преступную деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, которые занимались восстановлением гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, после чего сбывали его.

Таким образом, из незаконного оборота правоохранителям удалось изъять 560 единиц огнестрельного оружия.

«21 пулемет, 30 автоматов, 55 пистолетов-пулеметов, 230 пистолетов и револьверов, 224 винтовки и карабина, а также свыше 50 кг взрывчатых веществ, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 38 000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие огнестрельного оружия», - говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ добавили, что в результате действий правоохранительных органов деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов прекратилась.

Было отмечено, что в настоящий момент работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности по изготовлению, переделке и сбыту оружия продолжается.