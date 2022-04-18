Кормухина и Белов выступили перед участниками спецоперации в госпитале Наро-Фоминска

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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов посетили участников специальной военной операции по защите Донбасса, которые проходят лечение в филиале Военного клинического госпиталя в Наро-Фомиснке. Артисты в рамках визита провели творческий концерт в рамках акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

«Все мои подписчики, все мои друзья, передают вам огромный привет, низкий поклон и великую нашу благодарность! У нас полно друзей за рубежом, и они тоже желают вам победы и благодарят за то, что вы противостоите всемирному злу! И мы победим обязательно!», - заявила певица, обратившись к военным, собравшимся в зале.

Ранее заслуженная артистка России Зара в среду, 13 апреля, провела творческую встречу с участниками спецоперации России на Украине. Сейчас военнослужащие проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве. Кроме того, с военнослужащими-участниками специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР встретились и спортсмены ЦСКА.

Материал подготовила Елизавета Потейчук.