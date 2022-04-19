Армия Армия Материалы Следствия ТЕГИ

ВСУ нанесли удар по мирным жителям села Пологи Запорожской области

09:13 19.04.2022
Удар, как предполагают в МО РФ, был нанесен реактивной системой залпового огня по частным домам, в которых находились проживавшие там люди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Очередное преступление против мирных жителей совершили подразделения вооруженных сил Украины, нанеся удар по селу Пологи, находящийся на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Удар, как предполагается, был нанесен реактивной системой залпового огня по частным домам, в которых находились проживавшие там люди.

В результате обстрела сильно пострадали частные домостроения. Некоторые дома не подлежат восстановлению. Пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.

«Я первая проснулась от того, что услышала. Начала кричать… Мальчики – двое сыновей спали. Я за них очень испугалась! Выбежала – окна нет. Здесь все горит...В чем лежали,  том и выскочили. Я помню, я слышала три громких взрыва. Потом бабушку здесь привалило, но она выбралась. Вся была в крови», - рассказала жительница села Пологи.

Лицо пожилой женщины было поранено осколками снаряда. Жители села вызвали скорую помощь и экстренные службы для тушения пожара,  впоследствии возгорание ликвидировали.

«Бабушку скорая забрала. Они не могли ничего сделать. Сказали, что повезли ее в военный госпиталь, чтобы обработать раны и осколки с лица убрать. Просто ужас…Бабушка старенькая. Ей сколько уже – семьдесят с чем-то лет. Ничего у нее не осталось...У нее есть двое детей, внуки есть, Новая Николаевка – их не пускают, чтобы ее забрать», - добавила женщина.

Ее супруг добавил, что вся улица посечена кассетами, повсюду осколки, которые превратили забор в решето.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:10 В стране и мире
США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
07:03 В стране и мире
Посольство РФ запросило разъяснений у Черногории из-за сообщения о разрыве дипотношений
05:50 Армия
Видео
Восемь часов над Тихим океаном: кадры учебного полета противолодочных Ил-38
05:20 Армия
От командных пунктов до военных кораблей: на что нацелены российские «Искандеры» на Украине
05:05 Армия
Видео
Командир звена Су-34 рассказал об уничтожении военных объектов ВСУ ракетами Х-29
Популярное
Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.