ВСУ нанесли удар по мирным жителям села Пологи Запорожской области

Удар, как предполагают в МО РФ, был нанесен реактивной системой залпового огня по частным домам, в которых находились проживавшие там люди.

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Очередное преступление против мирных жителей совершили подразделения вооруженных сил Украины, нанеся удар по селу Пологи, находящийся на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Удар, как предполагается, был нанесен реактивной системой залпового огня по частным домам, в которых находились проживавшие там люди.

В результате обстрела сильно пострадали частные домостроения. Некоторые дома не подлежат восстановлению. Пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.

«Я первая проснулась от того, что услышала. Начала кричать… Мальчики – двое сыновей спали. Я за них очень испугалась! Выбежала – окна нет. Здесь все горит...В чем лежали, том и выскочили. Я помню, я слышала три громких взрыва. Потом бабушку здесь привалило, но она выбралась. Вся была в крови», - рассказала жительница села Пологи.

Лицо пожилой женщины было поранено осколками снаряда. Жители села вызвали скорую помощь и экстренные службы для тушения пожара, впоследствии возгорание ликвидировали.

«Бабушку скорая забрала. Они не могли ничего сделать. Сказали, что повезли ее в военный госпиталь, чтобы обработать раны и осколки с лица убрать. Просто ужас…Бабушка старенькая. Ей сколько уже – семьдесят с чем-то лет. Ничего у нее не осталось...У нее есть двое детей, внуки есть, Новая Николаевка – их не пускают, чтобы ее забрать», - добавила женщина.

Ее супруг добавил, что вся улица посечена кассетами, повсюду осколки, которые превратили забор в решето.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.