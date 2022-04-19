ВСУ нанесли удар по мирным жителям села Пологи Запорожской области
Очередное преступление против мирных жителей совершили подразделения вооруженных сил Украины, нанеся удар по селу Пологи, находящийся на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Удар, как предполагается, был нанесен реактивной системой залпового огня по частным домам, в которых находились проживавшие там люди.
В результате обстрела сильно пострадали частные домостроения. Некоторые дома не подлежат восстановлению. Пожилая женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.
«Я первая проснулась от того, что услышала. Начала кричать… Мальчики – двое сыновей спали. Я за них очень испугалась! Выбежала – окна нет. Здесь все горит...В чем лежали, том и выскочили. Я помню, я слышала три громких взрыва. Потом бабушку здесь привалило, но она выбралась. Вся была в крови», - рассказала жительница села Пологи.
Лицо пожилой женщины было поранено осколками снаряда. Жители села вызвали скорую помощь и экстренные службы для тушения пожара, впоследствии возгорание ликвидировали.
«Бабушку скорая забрала. Они не могли ничего сделать. Сказали, что повезли ее в военный госпиталь, чтобы обработать раны и осколки с лица убрать. Просто ужас…Бабушка старенькая. Ей сколько уже – семьдесят с чем-то лет. Ничего у нее не осталось...У нее есть двое детей, внуки есть, Новая Николаевка – их не пускают, чтобы ее забрать», - добавила женщина.
Ее супруг добавил, что вся улица посечена кассетами, повсюду осколки, которые превратили забор в решето.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.