США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

По словам вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, США совместно с другими государствами намерены установить новые нормы ответственного поведения в космосе. Текст:

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Соединенные Штаты ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщила вице-президент страны Камала Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

«Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять », - заявила она.

По словам Харрис, США совместно с другими государствами намерены установить новые нормы ответственного поведения в космосе.

В ноябре прошлого года корреспондент CNN Кайли Этвуд написала в соцсетях со ссылкой на двух американских чиновников, что Штаты «крайне обеспокоены крупным испытанием противоспутникового оружия, которое провела Россия».