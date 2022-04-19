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США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Андрей Неделя
08:10 19.04.2022
По словам вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, США совместно с другими государствами намерены установить новые нормы ответственного поведения в космосе. Текст:
США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия
© Фото: Unsplash
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Соединенные Штаты ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщила вице-президент страны Камала Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

«Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять », - заявила она.

По словам Харрис, США совместно с другими государствами намерены установить новые нормы ответственного поведения в космосе.

В ноябре прошлого года корреспондент CNN Кайли Этвуд написала в соцсетях со ссылкой на двух американских чиновников, что Штаты «крайне обеспокоены крупным испытанием противоспутникового оружия, которое провела Россия».

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