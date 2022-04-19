Спорт Спорт Спорт

Овечкин повторил рекорд в NHL 15-летней давности

Андрей Неделя
07:41 19.04.2022
Российский нападающий отметился заброшенной шайбой в победном матче регулярного чемпионата NHL.
Овечкин повторил рекорд в NHL 15-летней давности
© Фото: JustinTang, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в победном матче с «Колорадо Эвеланш»в рамках регулярного чемпионата NHL. Забитый гол стал для российского нападающего 48-м в текущем сезоне.

Благодаря этому форвард повторил рекорд Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет и старше. Ранее этим достижением единолично владел лишь финский нападающий Теему Селянне.

Напомним, в середине марта Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров NHL. Тогда он опередил чешского хоккеиста Яромира Ягра, забросившего 766 шайб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:03 В стране и мире
Посольство РФ запросило разъяснений у Черногории из-за сообщения о разрыве дипотношений
05:50 Армия
Видео
Восемь часов над Тихим океаном: кадры учебного полета противолодочных Ил-38
05:20 Армия
Видео
От командных пунктов до военных кораблей: на что нацелены российские «Искандеры» на Украине
05:05 Армия
Видео
Командир звена Су-34 рассказал об уничтожении военных объектов ВСУ ракетами Х-29
03:44 В стране и мире
В Кремле анонсировали переговоры Путина и Пашиняна
Популярное
Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.