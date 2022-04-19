Овечкин повторил рекорд в NHL 15-летней давности

© Фото: JustinTang, KeystonePressAgency, globallookpress

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в победном матче с «Колорадо Эвеланш»в рамках регулярного чемпионата NHL. Забитый гол стал для российского нападающего 48-м в текущем сезоне.

Благодаря этому форвард повторил рекорд Национальной хоккейной лиги по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет и старше. Ранее этим достижением единолично владел лишь финский нападающий Теему Селянне.

Напомним, в середине марта Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров NHL. Тогда он опередил чешского хоккеиста Яромира Ягра, забросившего 766 шайб.