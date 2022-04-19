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Посольство РФ запросило разъяснений у Черногории из-за сообщения о разрыве дипотношений

Андрей Неделя
07:03 19.04.2022
Спустя несколько часов публикация в Twitter о прекращении сотрудничества была удалена. МИД Черногории заявил, что произошла ошибка.
Посольство РФ запросило разъяснений у Черногории из-за сообщения о разрыве дипотношений
© Фото: Сергей Петров, Pixabay
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Посольство РФ в Подгорице направило ноту в Министерство иностранных дел Черногории с требованием дать разъяснений в связи с сообщением в Twitter главы ведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Спустя несколько часов публикация была удалена. МИД Черногории в беседе с местной газетой «Победа» заявил, что произошла ошибка.

В качестве комментария к твиту МИД Черногории опубликовал список введенных правительством санкций, включающих «разрыв дипотношений, полный или частичный разрыв экономических отношений, полное или частичное ограничение импорта, экспорта, транзита, транспорта и предоставления услуг и логистических, почтовых и других коммуникаций».

Кроме того, перечислялись такие санкции, как «военное эмбарго, ограничение въезда в Черногорию, ограничение на размещение средств, получение средств и/или другого имущества».

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил нежелание страны вводить санкции против РФ. Он также подчеркнул, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

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