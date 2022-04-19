Материалы следствия: как немцы использовали украинских националистов в качестве палачей в годы ВОВ

Акции бандеровцев отличались особой жестокостью. Истребляя целыми семьями поляков, украинцев, русских, они не жалели ни женщин ни детей.

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В годы Великой Отечественной войны украинских националистов немцы использовали в качестве палачей при проведении карательных операций и этнических чисток. Документы, подтверждающие совершение ими этих преступлений, публикует Министерство обороны. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

«Оккупировав город Корец, немецко-фашистские захватчики сразу приступили к массовому истреблению населения. Для этого они также использовали украинских националистов», - говорится в документах.

Акции бандеровцев отличались особой жестокостью. Истребляя целыми семьями поляков, украинцев, русских, они не жалели ни женщин ни детей.

«В начале августа местные националисты села Рыгочено всю семью Войцеховского Адама Антоновича порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство. Трупы пострадавших были брошены в огонь», - приводится выдержка из архивовов.

Националисты держали в страхе целые села. Грабили, запугивали, убивали.

«Там, где имеются бандеровцы, население (… ) уходит в лес, забирая с собой имущество и скот (…). Мобилизованные не являются на сборные пункты, так как бандеровцы угрожают сжечь дома и вырезать семьи [тех], кто пошлет служить в Красную Армию своих родных», - говорится в документах.

Уже тогда бандеровцы практиковали то, что мы называем сегодня фейками. Население Западной Украины они запугивали рассказами о зверствах Красной Армии.

«Многие жители после того, как с ними была проведена работа уже со смехом говорят так: “Нам рассказывали немцы, украинские националисты, что как только придут большевики, то жителей будут избивать тех, кто работал у немцев, убивать, скот и птицу забирать, а на самом деле оказывается ничего этого нет. Красная Армия хорошо относится к мирному населению”», - приводится фрагмент архивов.

Фронтовые сводки и донесения сохранили множество фактов о карательных операциях, проведенных бандеровцами под чужим флагом.

«В деревню Хрыцки Ровенской области...вошла банда украинских националистов количеством в 15 человек. Они под видом партизан вызвали и вывели четырех граждан, изрезанные тела которых с рассветом были обнаружены вблизи деревни», - говорится в документах.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов.