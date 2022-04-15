Материалы следствия: как бандеровцы убивали, насиловали и устраивали геноцид во времена ВОВ

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Зверства, которые сегодня творят украинские неонацисты, уходят корнями в историю Великой Отечественной. Всю войну их банды устраивали карательные акции, о которых осталось множество свидетельств. «Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против людей Донбасса. Прямо сейчас - новые кадры в рамках проекта «#Материалы следствия».

В годы Великой Отечественной на территории Украины Красной армии пришлось противостоять не только гитлеровским войскам, но и многочисленным бандам местных националистов. Министерство обороны России рассекречивает уникальные архивы.

10 августа бандиты увели в лес девушку-машинистку Военторга 2-й воздушной армии Елену Поневину. Там они изнасиловали ее, вырезали звезды на руках, ногах и на груди, написали на животе «Россия» и бросили в лесу связанную.

Националисты не жалели и население украинских территорий. Терроризируя собственный народ, они нередко переодевались в форму солдат Красной армии.

В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей - украинцев Якима Петриченко и Степана Паначука. Аналогичные факты были зарегистрированы и в других районах западной Украины.

Степень зверства и жестокости шокирует. Преступления против мирного населения продолжались и после освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. В середине апреля в селе Славское бандитами была повешена в 800 метрах от дома 14-летняя девочка, а ее мать бандиты увели с собой и впоследствии казнили. Карательные акции с каждым разом приобретали всё более массовый характер.

«Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов.

Ранее в рамках проекта «#Материалы следствия» «Звезда» рассказала, как «Азов»* постоянно пытал мирных жителей с 2014 года.

* «Азов» - националистический террористический батальон, запрещенный на территории РФ.