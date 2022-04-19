Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения

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Россия проведет совместные военные учения с Вьетнамом. Одна из главных целей специальной подготовки - отработка навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи », - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия стороны согласовали тематику военных учений, а также определили сроки и место их проведения. Военные двух стран обсудили вопросы медицинского и тылового обеспечения, а также культурного и спортивного характера. Кроме того, было предложено название будущей специальной подготовки "Континентальный союз-2022".

Напомним, Корабли Балтфлота вышли в море на учения с боевыми стрельбами. В общей сложности в мероприятии боевой подготовки задействовано более тысячи военнослужащих БФ.