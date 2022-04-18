Корабли Балтфлота вышли в море на учения с боевыми стрельбами

В общей сложности в мероприятии боевой подготовки задействовано более тысячи военнослужащих БФ.

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Свыше десяти кораблей Балтийского флота вышли в море для участия в тактических учениях с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Экипажи выполнят артиллерийские стрельбы, стрельбы по воздушным и морским мишеням, отработают поиск и уничтожение «вражеских» подлодок и отражение налета авиации.

В тренировках задействованы малые ракетные корабли «Советск», «Одинцово», «Зеленый Дол», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск», «Димитровград», минно-тральные корабли «Александр Обухов», «Леонид Соболев», «Виктор Сигалов», малые противолодочные корабли, десантные катера, различные суда обеспечения и морская авиация.

«Одинцово» - третий в серии малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт» и первый, вооруженный морской версией зенитного комплекса «Панцирь». МРК оснащен также пусковыми установками крылатых ракет «Калибр» и 76-мм артустановкой.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов - разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»).

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов