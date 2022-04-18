Армия Армия Армия

Корабли Балтфлота вышли в море на учения с боевыми стрельбами

16:30 18.04.2022
В общей сложности в мероприятии боевой подготовки задействовано более тысячи военнослужащих БФ.
Корабли Балтфлота вышли в море на учения с боевыми стрельбами
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Свыше десяти кораблей Балтийского флота вышли в море для участия в тактических учениях с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба Балтфлота.

Экипажи выполнят артиллерийские стрельбы, стрельбы по воздушным и морским мишеням, отработают поиск и уничтожение «вражеских» подлодок и отражение налета авиации.

В тренировках задействованы малые ракетные корабли «Советск», «Одинцово», «Зеленый Дол», «Гейзер», ракетные катера «Моршанск», «Димитровград», минно-тральные корабли «Александр Обухов», «Леонид Соболев», «Виктор Сигалов», малые противолодочные корабли, десантные катера, различные суда обеспечения и морская авиация.

«Одинцово» - третий в серии малых ракетных кораблей проекта 22 800 «Каракурт» и первый, вооруженный морской версией зенитного комплекса «Панцирь». МРК оснащен также пусковыми установками крылатых ракет «Калибр» и 76-мм артустановкой.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов - разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»).

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:41 В стране и мире
Видео
Полиция и оцепление: первые кадры с места обнаружения трех тел в Москве
16:30 Армия
Корабли Балтфлота вышли в море на учения с боевыми стрельбами
16:17 Армия
Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде наименование гвардейской
16:08 В стране и мире
Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
15:21 В стране и мире
Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях семьям пограничников
Популярное
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Видео
ВС РФ за ночь высокоточным ударом уничтожили украинский завод боеприпасов под Киевом
МО: ВС РФ предлагают боевикам и наемникам на «Азовстали» сложить оружие
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.