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Восемь часов над Тихим океаном: кадры учебного полета противолодочных Ил-38

05:50 19.04.2022
За время учений было обследовано более десяти тысяч квадратных километров акватории океана.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н из состава смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого океана вдоль восточного побережья Камчатки в ходе учений.

В рамках полетного задания летчики морской авиации в составе отряда выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. Всего за время полета было обследовано более десяти тысяч квадратных километров акватории Тихого океана.

В ходе учений самолеты Ил-38 и Ил-38Н выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах движения подводных лодок условного противника в нейтральных водах. Кроме того, летчики отработали пилотирование в составе пар самолетов на малых высотах над водной поверхностью Тихого океана.

Несколькими днями ранее сообщалось, что две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски крылатых ракет комплекса «Калибр» из подводного положения по морской цели в рамках учений. Отрабатывая практические действия, подводные лодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника».

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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