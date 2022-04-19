«Живые позавидуют мертвым»: чешский эксперт рассказал о последствиях эмбарго на российский газ

© Фото: Газпром

Большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой в случае введения эмбарго на российский газ, а уже к осени остановится большая часть промышленности. Такой прогноз в беседе с чешской газетой Parlamentní listy озвучил эксперт по энергетике Иван Новески.

Он подчеркнул, уже 50 лет страна практически полностью зависит от поставок российского газа, и отказ от него обернется «полным коллапсом» для Чехии.

«Следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится», - сказал Новески.

По его словам, вероятна остановка множества предприятий, в том числе по производству автомобилей и стекла, что спровоцирует небывалую безработицу, уточняет РИА Новости. Невозможным станет и производство удобрений, без которых не будет урожая и начнется голод, подчеркнул эксперт. Новески также напомнил, что для производства и переработки большинства продуктов тоже нужен газ. Учитывая все обстоятельства, призывать к немедленному эмбарго на российское голубое топливо могут «либо сумасшедшие, либо преступники», заключил он.

Ранее в Германии заявили, что незамедлительный отказ от российского газа стал бы неправильным шагом для страны.