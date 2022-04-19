В МО РФ объявили о новом «режиме тишины» на «Азовстали» 20 апреля

Завтра с 14:00 по московскому времени по периметру «Азовстали» будут прекращены все боевые действия.

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Вооруженные Силы Российской Федерации, руководствуясь гуманными принципами, в очередной раз предложили боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам на «Азовстали» с 14:00 (мск) 20 апреля сложить оружие. Об этом на вечернем брифинге для журналистов сообщил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев.

«Россия еще раз призывает власти в Киеве отдать указания боевикам на "Азовстали" прекратить бессмысленное сопротивление и выйти по гумкоридорам, а командиров украинских подразделений, а также самих военнослужащих - принять решение сложить оружие для сохранения собственных жизней», - заявил Мизинцев.

Для проведения гуманитарной операции 20 апреля ВС РФ и силы ДНР по всему периметру «Азовстали» прекратят боевые действия на период «режима тишины», уточнили в Минобороны РФ. Гумколонны с автобусами и машинами скорой помощи будут заблаговременно развернуты на трех направлениях. Россия призывает Киев оказать влияние на боевиков в соблюдении «режима тишины» для вывода мирных жителей, если таковые есть на «Азовстали», отметил ранее Михаил Мизинцев.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов