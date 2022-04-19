МО РФ призывает Киев содействовать выводу мирных жителей, если таковые есть на «Азовстали»

Всем гражданским гарантирована безопасная эвакуация в любом выбранном ими направлении, добавили в Минобороны.

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В Минобороны России призвали украинские власти оказать содействие в эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО) Михаил Мизинцев.

«В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие, призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении "режима тишины" для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории "Азовстали"», - заявил Мизинцев.

При этом, руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех, без исключения, мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении, добавили в оборонном ведомстве нашей страны.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов