Псаки ответила на вопрос о новых санкциях против России
Соединенные Штаты Америки могут в очередной раз ужесточить режим односторонних санкций в отношении России на текущей неделе. Об этом сообщила официальный представитель президента США.
«Да, это возможно. Пока что мы продолжаем рассматривать варианты, процесс идет», - цитирует РИА Новости ответ Псаки на вопрос о том, планирует ли Вашингтон вводить новые санкции против России.
Также пресс-секретарь Белого дома подтвердила намерения Джо Байдена и лидеров стран Запада на тесное сотрудничество с целью совместного применения рестрикций против России.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после разговора с лидерами западных государств заявил, что НАТО не собирается участвовать в боевых действиях на территории Украины. Однако Североатлантический альянс продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Украине.