Посольство РФ в Германии опубликовало фотографию оскверненного мемориала в Трептов-парке
Посольство России в Германии направило немецким властям ноту протеста из-за осквернения мемориала воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке.
«Возмущены очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, который произошел в ночь с 17 на 18 апреля», - говорится на официальном сайте посольства.
На входной портал, который является составной частью военно-мемориального комплекса, злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи.
Российское посольство выступило с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.
Это не первый случай вандализма в отношении данного памятного сооружения - 7 апреля его облили красной краской и исписали антироссийскими лозунгами.