В стране и мире Посольство РФ в Германии опубликовало фотографию оскверненного мемориала в Трептов-парке Максим Цепков Диппредставительство направило Германии ноту из-за осквернения мемориала в Берлине. © Фото: Russischen Botschaft in Deutschland, Telegram Читайте нас на: Посольство России в Германии направило немецким властям ноту протеста из-за осквернения мемориала воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке. «Возмущены очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, который произошел в ночь с 17 на 18 апреля», - говорится на официальном сайте посольства. На входной портал, который является составной частью военно-мемориального комплекса, злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи. Российское посольство выступило с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности. Это не первый случай вандализма в отношении данного памятного сооружения - 7 апреля его облили красной краской и исписали антироссийскими лозунгами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика