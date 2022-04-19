НМ ДНР: боевики «Азова»* стреляли в спины солдат ВСУ, которые хотели использовать пропуска-листовки

На опубликованных видео- и фотокадрах с бывших позиций ВСУ и нацбатов видны тела убитых военнослужащих.

© Фото: Народная милиция ДНР, Telegram

Националисты из запрещенного в России полка «Азов»* стреляли в спины бойцам вооруженных сил Украины, которые пытались добровольно сложить оружие и сдаться, воспользовавшись специальными листовками. Об этом заявили в руководстве Народной милиции Донецкой Народной республики.

«Азовцы* расстреливали в спины солдат ВСУ, которые решили воспользоваться листовками-пропусками», - говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Москва начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Заявленные цели проводимых мероприятий - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В оборонном ведомстве РФ заявили, что наносят удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

*батальон «Азов» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.