Замкомандира массово сдавшихся в Мариуполе морпехов ВСУ дал показания следователям

Военнослужащие ВСУ попытались покинуть свои позиции, но были остановлены.

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Украинские военнослужащие в Мариуполе массово сдаются бойцам России и ДНР. Среди тех, кто сложил оружие, больше всего морских пехотинцев. Они предприняли последнюю попытку прорыва со своих укрепленных позиций, но колонны были разгромлены. Сейчас с военнослужащими ВСУ работают российские следователи.

Показания уже дал замкомандира 36-й бригады Ростислав Ломтев.

«В декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе проведения операции объединенных сил», - сказал он во время допроса.

Военнослужащие России и ДНР продолжают зачистку территорий. Они до последнего предлагают противнику сдаться, в случае отказа производят ликвидацию. Очаги сопротивления вооруженных формирований в Мариуполе остались лишь в промзонах. После отказа Киева вывести подразделения по гуманитарным коридорам город будет зачищен.

Ранее стало известно, что в Херсонской области украинские военнослужащие готовились распылять отравляющие вещества над позициями российских подразделений. Распыление предполагалось осуществлять с беспилотников.