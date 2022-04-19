Борисов объяснил, как будет действовать автопром РФ в условиях санкций

Тем не менее, производители постепенно будут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых уже налажено.

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Российский автопром из-за санкций будет вынужден какое-то время выпускать отчасти устаревшие модели, но эта мера является временной и не должна повлиять на потребительские характеристики автомобилей. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Конечно, автопроизводители будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть те, что проще в эксплуатации. Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами», - сказал Борисов в интервью RT.

Юрий Борисов подчеркнул, что сотрудничество с новыми поставщиками и открытие новых логистических коридоров в будущем способствуют созданию необходимых условий для стабильной работы российского автопрома.

Ранее в Центробанке России предложили новую схему расчета ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. Отмечалось, что возможное нововведение планируется сделать временным.