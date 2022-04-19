Приглашение в Ереван и ситуация в Карабахе: чем закончились переговоры Путина и Пашиняна

Официальные Москва и Ереван высоко оценили двусторонние отношения и условились продолжать контакты по широкому кругу вопросов.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна посетить Ереван во второй половине 2022 года в привязке к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме этого, Путин и Пашинян приветствовали запущенный процесс нормализации армяно-турецких отношений. На переговорах стороны отметили общую для Москвы и Еревана обеспокоенность растущей тенденцией использования информационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Пашинян отметили высокий уровень военно-технического сотрудничества двух государств и договорились, что территории России и Армении не будут предоставляться для деятельности третьих стран, представляющей угрозу биологической безопасности. Владимир Путин и Никол Пашинян также договорились активизировать взаимодействие Армении, России и Азербайджана и вместе бороться с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории.

Встреча Путина и Пашиняна состоялась сегодня в Ново-Огареве. Стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы международной повестки, особо отметив союзнический характер стратегического партнерства Москвы и Еревана. В центре внимания двух лидеров осталась ситуация в Нагорном Карабахе, скорейшее восстановление экономических и транспортных связей в регионе.