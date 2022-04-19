В стране и мире В Ново-Огареве началась встреча Путина и Пашиняна Ян Брацкий Как ожидается, стороны рассмотрят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, восстановление экономических и транспортных связей в регионе. © Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры в резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Стороны планируют обсудить двусторонние отношения и союзнический характер стратегического партнерства Москвы и Еревана, сообщила пресс-служба Кремля. «Далее у Пашиняна запланированы весьма интенсивные контакты на уровне правительства России. Там же будет подписываться целый пакет документов», - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как ожидается, Путин и Пашинян также рассмотрят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, включая весь необходимый комплекс мер по восстановлению экономических и транспортно-логистических связей в регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика