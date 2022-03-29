На передовой: командующий войсками ЦВО вручил награды за мужество и героизм, проявленные в спецоперации на Украине

Командующий лично прибыл в расположение подразделений округа, действующих на Черниговском направлении.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине, российским военнослужащим. Для этого он лично прибыл в расположение подразделений округа, действующих на Черниговском направлении.

Госнаграды «ордена Мужества», медаль «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «медаль Жукова» командующий войсками ЦВО вручил военнослужащим, проявившим мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области.

Ранее авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью. Также сообщается о сбитом украинском Су-27 в районе Краматорска Донецкой области.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов