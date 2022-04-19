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«Волонтеры Победы» запустили сайт с воспоминаниями ветеранов

Ян Брацкий
19:18 19.04.2022
Проект станет самым большим архивом семейных документов, фотографий и видеовоспоминаний, посвященных Второй мировой и Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Волонтеры Победы» 19 апреля запустили международный электронный архив воспоминаний ветеранов заботаоветеранах.рф, который объединит десятки тысяч воспоминаний героев. С 2015 года добровольцы движения ведут активную работу с ветеранами Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Старикам оказывается адресная помощь, активисты поздравляют их с праздниками, исполняют мечты, собирают воспоминания в видеоформате и всегда остаются на связи.

Запущенный в работу сайт позволит не только сохранить память о героях самой кровопролитной войны, но и оказать помощь ныне живущим свидетелям тех лет.

«"Заботаоветеранах.рф" станет самым большим архивом семейных документов, фотографий и видеовоспоминаний, посвященных Второй мировой и Великой Отечественной войне. Мы хотим сохранить историческую память, чтобы о подвиге советского народа знали не только жители нашей страны, но и во всем мире», - рассказала руководитель Дирекции по работе с ветеранами, член Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Ксения Юрьева.

На созданном ресурсе можно будет сообщить о проблемах ветеранов, чтобы в дальнейшем региональные отделения движения помогли в решении насущных вопросов.

Присоединиться к работе над уникальным проектом может любой желающий. Для этого необходимо снять и загрузить на сайт видеовоспоминание, заполнить специальную анкету и дать согласие на обработку информации и использование изображения. После необходимой модерации все материалы будут загружены и доступны на портале. Кроме того, любой пользователь может написать ветеранам благодарственное письмо, которое автоматически будет сформировано и отправлено на почту волонтеру, который передаст послание.

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