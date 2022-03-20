Звезды Героев: Волонтеры Победы по всей стране рассказали молодежи о подвигах Героев России

В День установления звания Героя Российской Федерации и учреждения медали «Золотая звезда», Волонтеры Победы вышли на главные улицы и площади населенных пунктов, чтобы познакомить жителей с Героями Российской Федерации. Добровольцы раздали тематические листовки в виде «золотых звезд» с информацией о подвигах Героев и их жизненном пути.
«Они среди нас. Ученые и врачи, летчики и космонавты. И конечно, российские солдаты, Герои нашего времени. Все они - люди чести, доблести, мужества и благородства, получившие звание Герой Российской Федерации за безукоризненное выполнение своего долга. Нередко эта награда присваивается и после смерти. Одними из последних, кто получил звание Герой России, стали погибшие в ходе специальной операции на Украине старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов и командир батальона “Спарта” Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога. Мы будем вечно благодарны за ваш героизм и подвиг. Слава Российским Героям!», – сказала Ольга Занко (Амельченкова), председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Государственной Думы РФ.
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