В стране и мире Звезды Героев: Волонтеры Победы по всей стране рассказали молодежи о подвигах Героев России Алексей Баранов Акция «Звезды Героев» прошла в 60-ти регионах России. В ее организации приняли участие более 2000 добровольцев. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В День установления звания Героя Российской Федерации и учреждения медали «Золотая звезда», Волонтеры Победы вышли на главные улицы и площади населенных пунктов, чтобы познакомить жителей с Героями Российской Федерации. Добровольцы раздали тематические листовки в виде «золотых звезд» с информацией о подвигах Героев и их жизненном пути. «Они среди нас. Ученые и врачи, летчики и космонавты. И конечно, российские солдаты, Герои нашего времени. Все они - люди чести, доблести, мужества и благородства, получившие звание Герой Российской Федерации за безукоризненное выполнение своего долга. Нередко эта награда присваивается и после смерти. Одними из последних, кто получил звание Герой России, стали погибшие в ходе специальной операции на Украине старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов и командир батальона “Спарта” Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога. Мы будем вечно благодарны за ваш героизм и подвиг. Слава Российским Героям!», – сказала Ольга Занко (Амельченкова), председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Государственной Думы РФ. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Накануне Волонтеры Победы Ленинградской области и Ольга Занко (Амельченкова) приехали в Российскую ассоциацию Героев к Вячеславу Сивко. Вячеслав Владимирович – Герой России, прошедший Афганистан и первую чеченскую войну. Волонтеры поздравили его с 30-летием со дня учреждения звания Герой Российской Федерации и записали интервью для молодого поколения. В Воронежской области Волонтеры Победы рассказали о 12-ти своих земляках, Героях России. Например, о Чернове Александре Васильевиче, который после начала первой чеченской войны занимался срочным формированием сводного батальона морской пехоты Северного флота. За считанные дни Александру Васильевичу удалось с нуля создать мощное, хорошо вооруженное подразделение. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Было очень здорово поучаствовать в данной акции. Люди интересовались информацией о наградах и Героях нашей области, задавали вопросы и искренне благодарили нас за это мероприятие. Мы, Волонтеры Победы, гордимся своей страной и нашими Героями!» – поделились Волонтеры Победы Воронежской области. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Добровольцы в Алтайском крае провели акцию «Звезды Героев» совместно с активистами Бессмертного полка. Молодежь вышла на площадь Победы города Барнаула, где раздали жителям краевой столицы листовки в виде звезды с информацией о Героях Алтайского края, а также о их подвиге. Волонтеры Победы рассказали о заслугах М.Т. Калашникова, В. А. Шаманова и других Героев России. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Нижегородской области Волонтеры Победы рассказали жителям и гостям региона о летчике-испытателе Коновалове Александре Григорьевиче. За время своей работы он освоил 28 типов самолетов: Л-29, Л-39, Миг-15, МиГ-2193, Су-15, МАИ-890 и другие. В 1981 году он сумел катапультироваться из горящего самолета на высоте 18000 метров, летевшего со скоростью в два раза большей скорости звука, и выжить, что стало уникальным случаем в летно-испытательной практике. «Важно знать героев в лицо, ведь они такие же, как мы с вами. Они – пример для подражания. Было очень интересно готовить информацию о героях, которые живут в Нижнем Новгороде», – поделился Горбалетов Алексей, лидер Школьных отрядов Движения «Волонтеры Победы» Нижегородской области. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Калуге Волонтеры Победы рассказали о своем земляке Клочкове Евгении Викторовиче, которому указом Президента России от 14 марта 2000 года за самопожертвование при спасении жизни командира гвардии присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Клочков Евгений участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, где скончался от ранения, полученного при столкновении с боевиками. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика