Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Звезды Героев: Волонтеры Победы по всей стране рассказали молодежи о подвигах Героев России

Алексей Баранов
17:38 20.03.2022
Акция «Звезды Героев» прошла в 60-ти регионах России. В ее организации приняли участие более 2000 добровольцев.
Звезды Героев: Волонтеры Победы по всей стране рассказали молодежи о подвигах Героев России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В День установления звания Героя Российской Федерации и учреждения медали «Золотая звезда», Волонтеры Победы вышли на главные улицы и площади населенных пунктов, чтобы познакомить жителей с Героями Российской Федерации. Добровольцы раздали тематические листовки в виде «золотых звезд» с информацией о подвигах Героев и их жизненном пути.

«Они среди нас. Ученые и врачи, летчики и космонавты. И конечно, российские солдаты, Герои нашего времени. Все они - люди чести, доблести, мужества и благородства, получившие звание Герой Российской Федерации за безукоризненное выполнение своего долга. Нередко эта награда присваивается и после смерти. Одними из последних, кто получил звание Герой России, стали погибшие в ходе специальной операции на Украине старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов и командир батальона “Спарта” Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога. Мы будем вечно благодарны за ваш героизм и подвиг. Слава Российским Героям!», – сказала Ольга Занко (Амельченкова), председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Государственной Думы РФ.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Накануне Волонтеры Победы Ленинградской области и Ольга Занко (Амельченкова) приехали в Российскую ассоциацию Героев к Вячеславу Сивко. Вячеслав Владимирович – Герой России, прошедший Афганистан и первую чеченскую войну. Волонтеры поздравили его с 30-летием со дня учреждения звания Герой Российской Федерации и записали интервью для молодого поколения. 

В Воронежской области Волонтеры Победы рассказали о 12-ти своих земляках, Героях России. Например, о Чернове Александре Васильевиче, который после начала первой чеченской войны занимался срочным формированием сводного батальона морской пехоты Северного флота. За считанные дни Александру Васильевичу удалось с нуля создать мощное, хорошо вооруженное подразделение.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Было очень здорово поучаствовать в данной акции. Люди интересовались информацией о наградах и Героях нашей области, задавали вопросы и искренне благодарили нас за это мероприятие. Мы, Волонтеры Победы, гордимся своей страной и нашими Героями!» – поделились Волонтеры Победы Воронежской области.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Добровольцы в Алтайском крае провели акцию «Звезды Героев» совместно с активистами Бессмертного полка. Молодежь вышла на площадь Победы города Барнаула, где раздали жителям краевой столицы листовки в виде звезды с информацией о Героях Алтайского края, а также о их подвиге. Волонтеры Победы рассказали о заслугах М.Т. Калашникова, В. А. Шаманова и других Героев России.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Нижегородской области Волонтеры Победы рассказали жителям и гостям региона о летчике-испытателе Коновалове Александре Григорьевиче. За время своей работы он освоил 28 типов самолетов: Л-29, Л-39, Миг-15, МиГ-2193, Су-15, МАИ-890 и другие. В 1981 году он сумел катапультироваться из горящего самолета на высоте 18000 метров, летевшего со скоростью в два раза большей скорости звука, и выжить, что стало уникальным случаем в летно-испытательной практике.

«Важно знать героев в лицо, ведь они такие же, как мы с вами. Они – пример для подражания. Было очень интересно готовить информацию о героях, которые живут в Нижнем Новгороде», – поделился Горбалетов Алексей, лидер Школьных отрядов Движения «Волонтеры Победы» Нижегородской области.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Калуге Волонтеры Победы рассказали о своем земляке Клочкове Евгении Викторовиче, которому указом Президента России от 14 марта 2000 года за самопожертвование при спасении жизни командира гвардии присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Клочков Евгений участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, где скончался от ранения, полученного при столкновении с боевиками.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 В стране и мире
Видео
Один человек погиб после обрушения здания в центре Ярославля
15:46 В стране и мире
Видео
«Волна полярного холода»: синоптик посоветовал москвичам не спешить менять шины
15:00 ОПК
Видео
Пекло: работу имитирующего нагрев «Циркона» стенда показали на видео
13:37 В стране и мире
В ЛДПР отказались комментировать сообщения о якобы критическом состоянии Жириновского
10:31 Армия
Видео
Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен центр подготовки ВСУ с иностранными наемниками
Популярное
Видео
Удар «Форпоста»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения беспилотником бронетехники ВСУ
Видео
МО РФ: удар «Кинжалами» из воздушного пространства над Крымом разрушил базу ГСМ ВСУ
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
Видео
Российскими ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря уничтожена украинская база хранения ГСМ
Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.