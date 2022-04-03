В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в страны Балтии

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На территорию Эстонии, Латвии и Литвы с апреля перестал доставляться российский газ. Соответствующее заявление было сделано главой оператора латвийской газотранспортной системы Улдисом Бариссом.

Как он объяснил, после заявления РФ о проведении сделок по топливу исключительно в рублях страны Балтии приняли решение резко снизить объем поставок из России. По словам специалиста, такую меру посчитали необходимой в связи с тем, что на покупку природного газа у российской стороны «больше нельзя полагаться».

Барисс заметил, что в скорейшие сроки необходимо решить вопрос о строительстве второго терминала для прокачки сжиженного природного газа. Об этом пишет издание Jauns.lv. Между тем, как указал руководитель оператора, в настоящее время в Инчукалнском газохранилище будто бы находится необычно большой объем газа, в связи с чем тревожиться о его нехватке в следующие месяцы не стоит.