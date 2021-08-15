«Хорошая ревизия общества»: как белорусская власть спустя год оценивает протесты в республике

Встреча с Александром Лукашенко во Дворце Независимости прошла 9 августа, в годовщину выборов президента, сразу после которых начались массовые протесты. Тогда едва не дошло до госпереворота. Только в Минске на улицы вышло более 46 тысяч человек.

«Нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война. Россия бы никогда не отступила и не потеряла Белоруссию. Началась бы заваруха, а это ядерная держава. Вот, от чего мы тогда ушли», - заявил Лукашенко.

Владимир Порхомцев был в составе подразделений внутренних войск, столкнувшихся с протестующими в самом центре Минска. Это пересечение улицы Притыцкого и проспекта Пушкина - один из самых важных транспортных узлов столицы. Займи его - и весь город будет парализован.

Вечером 10 августа 2020 года там лихорадочно возводили многоуровневые баррикады, движение остановилось в гигантских пробках, автомобилям специальных служб - не проехать. Двести бойцов в полной выкладке пробежали 2 километра и сходу были вынуждены отбивать организованную атаку противника.

«Из окон в силовиков летело все, что попадалось под руки, начиная от банок, горшков с цветами. В ход шли даже гантели и обычные двери. Один из коктейлей чуть-чуть не долетел, буквально в полуметре разбился от боевого порядка, и наш офицер даже загорелся. Загорелся, затушил ноги, ноги загорелись. Но продолжил стоять в строю, дошел до конца, выполнил задачу, даже в санчасть не обратился», - вспоминает Порхомцев.

Белорусские силовики с таким никогда не сталкивались. Протесты, конечно, были, говорит Владимир, но локальные, в одном месте. И только в горячем августе 2020 года стало понятно, что противник прощупывал ОМОН и армию, вырабатывал тактику.

«Когда заходили в подъезды у мирных людей были заготовлены мешки с камнями, булыжниками, с заточками. А на крыше домов - мы с беспилотников обнаружили заранее, до выборов - складированы покрышки для того, чтобы эти покрышки поджигать и кидать», - заявил государственный секретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Вывод силовиков - они столкнулись не со стихийной толпой, а с хорошо организованной силой. «Люди бьют ОМОН» - так называется один из первых роликов, его оппозиционные ресурсы залили в сеть 9 августа. Потом эти же люди будут говорить о мирном протесте. И когда западные журналисты, которых на большой разговор тоже пригласили в Минск, в очередной раз говорят главе государства о жестокости милиции, о пытках в СИЗО на улице Окрестина, эмоции берут свое.

«Ну что вы как дети, заладили одно и то же, били, ломали, крошили и так далее. Кто не хотел быть побитым, он не был на Окрестина. А тот, кто пришел на баррикады с ножами и заточками, наверное, получили», - отметил президент Белоруссии.

Все это время наша страна в случае необходимости была готова прийти на помощь Белоруссии. Лукашенко и Путин - постоянно на связи, разговаривали почти каждый день.

Во Дворце Независимости во время пресс-конференции обстановка только накалялась. Один за другим западные журналисты снова и снова обвиняли главу государства в фальсификации результатов выборов.

Эта попытка государственного переворота стала самой экстремальной проверкой на прочность белорусского государства.

«Это была хорошая ревизия нашего общества. Мы увидели, что происходит на самом деле и кто чего стоит. Мы остались вдвоем - Белоруссия и Россия, потому что удар оттуда наносился через Белоруссию, как всегда было, в сердце России. Они правильно боятся Лукашенко и Путина. Они правильно делают, им надо бояться. Мы не из трусливого десятка. Это не столько наше личное, сколько интересы народов», - отметил белорусский лидер.

Важная тема - дальнейшие отношения с Россией. Каким будет экономическое, политическое, военное сотрудничество двух стран? И как будут действовать Вооруженные силы Союзного государства, если Запад попытается снова раскачать ситуацию? Это вопрос от автора и ведущей программа «Главное» на телеканале «Звезда» Ольги Беловой.

«Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. При каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны», - ответил Лукашенко.

И еще один вопрос - о новых попытках раскачать ситуацию. Основания для этого, кажется, есть: от Тихановской, которая все призывает к новым санкциям против родной страны, до скандала с белорусской спортсменкой Тимановской на Олимпиаде.

«Они пытаются меня запугать и подвести под международный трибунал, чтобы я дрогнул. Я отвечаю: «Ребята, я свою жизнь прожил. Я в этой жизни что-то сделал, поэтому пугать меня трибуналом, расстрелом бесполезно», - отметил Лукашенко.

Девятого августа прошлого года в Белоруссии состоялись выборы президента. По итогам голосования действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл с результатом в 80,1% голосов. Сразу после этого в крупных городах Белоруссии вспыхнули протесты, организованные оппозицией.