ОПК Борисов заявил, что производители высокоточного оружия законтрактованы с МО РФ до 2030 года © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Предприятия оборонки, которые занимаются производством российского высокоточного оружия, имеют контракты с Министерством обороны РФ до 2030 года, заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам ОПК. «Сегодня основные предприятия законтрактованы министерством обороны до 2030 года, а некоторые до 2033 года - именно заказами по поставкам высокоточного оружия», - приводит его слова RT. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика