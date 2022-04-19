Борисов заявил, что производители высокоточного оружия законтрактованы с МО РФ до 2030 года
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Предприятия оборонки, которые занимаются производством российского высокоточного оружия, имеют контракты с Министерством обороны РФ до 2030 года, заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам ОПК.
«Сегодня основные предприятия законтрактованы министерством обороны до 2030 года, а некоторые до 2033 года - именно заказами по поставкам высокоточного оружия», - приводит его слова RT.