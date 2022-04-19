Опубликованы кадры прибытия австрийского посла в МИД РФ

Послу Австрии в Москве В. Альмхоферу была вручена нота протеста в ответ на заявление Вены о высылке четырех российских сотрудников.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россия объявила персона нон грата четырех сотрудников посольства Австрии, сообщает МИД РФ.

«Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В. Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с надуманным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике "persona non grata», - отметил МИД РФ.

Министерство расценивает это как недружественный шаг, который наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии.

В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены «persona non grata». Им необходимо покинуть территорию России до конца дня 24 апреля.

Ранее в связи с необоснованной высылкой российских дипломатов соответствующую ноту протеста получили послы Люксембурга, Бельгии и Нидерландов.