Опубликованы кадры прибытия австрийского посла в МИД РФ
Россия объявила персона нон грата четырех сотрудников посольства Австрии, сообщает МИД РФ.
«Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В. Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с надуманным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике "persona non grata», - отметил МИД РФ.
Министерство расценивает это как недружественный шаг, который наносит серьезный ущерб как двусторонним отношениям, так и международному авторитету Австрии.
В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены «persona non grata». Им необходимо покинуть территорию России до конца дня 24 апреля.
Ранее в связи с необоснованной высылкой российских дипломатов соответствующую ноту протеста получили послы Люксембурга, Бельгии и Нидерландов.