Вице-премьер Борисов заявил, что ВС РФ не испытывают недостатка в высокоточном оружии

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Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не испытывают недостатка в высокоточном оружии. Он сделал это в интервью каналу RT.

«Все последние государственные программы вооружения, начиная с 2011 года, особое внимание уделяли как раз созданию и массовому поступлению в войска высокоточного оружия, наращивая год от года производственные возможности нашего оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы обеспечиваем практически все потребности наших Вооруженных сил в этом эффективном оружии», - сказал Борисов.

Борисов уточнил, что применение российскими военными высокоточного оружия имеет результат - оно обеспечивает требуемую эффективность достижения поставленных целей.

Также Юрий Борисов заявил, что производители высокоточного оружия законтрактованы с Минобороны России как минимум до 2030 года.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов