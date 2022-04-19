Космонавты Артемьев и Матвеев завершили выход в открытый космос для подготовки ERA к работе

В Роскосмосе рассказали, что на данный момент установлен и подключен внешний пульт управления манипулятором, а также смонтированы три специальных поручня.

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Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев завершили выход в открытый космос для подготовки манипулятора ERA к работе. В Роскосмосе сообщили, что выходной люк модуля «Поиск» был закрыт во вторник, 19 апреля, в 00:37 (мск).

«Наши космонавты выполнили первый этап подготовки дистанционного манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС. Сергей Корсаков обеспечивал управление манипулятором с внутреннего пульта в модуле Наука», - сказано в сообщении госкорпорации в Telegram.

По последней информации, космонавтами был установлен и подключен внешний пульт управления манипулятором ERA, а также были смонтированы три специальных поручня.

Накануне сообщалось о том, что российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев первый раз за новую экспедицию на МКС выйдут в открытый космос в понедельник вечером, 18 апреля. Главной целью работ назвали подготовку европейского манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС.

Ранее космонавт Олег Артемьев сообщил, что за время полета может до семи раз выйти в открытый космос, но он будет рад, если удастся сделать это хотя бы один раз. На текущий момент известно о еще двух запланированных выходах - 28 апреля и 7 мая.