Новый российский экипаж МКС в понедельник совершит первый выход в открытый космос

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Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев первый раз за новую экспедицию на МКС выйдут в открытый космос в понедельник вечером, 18 апреля. Главной целью работ станет подготовка европейского манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС.

Отмечается, что открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано на 17:25 мск. Предполагается, что выход в открытый космос продлится примерно 6 часов 38 минут. Также подчеркивается, что все работы будут выполняться на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», сообщает Роскосмос.

Космонавты установят, подключат и проверят внешний пульт управления манипулятора, демонтируют чехлы с пассивных устройств фиксации и базовых летных точек.

Ранее астронавт NASA заявил, что отношения между членами международного экипажа Международной космической станции (МКС) не испортились из-за ситуации на Украине. По словам Марка Ванде Хай, российские космонавты «остаются его близкими друзьями», и что члены МКС всегда поддерживали друг друга во всем.