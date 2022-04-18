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Новый российский экипаж МКС в понедельник совершит первый выход в открытый космос

Виктория Ивашечкина
03:48 18.04.2022
Выход в открытый космос продлится примерно 6 часов 38 минут.
Новый российский экипаж МКС в понедельник совершит первый выход в открытый космос
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев первый раз за новую экспедицию на МКС выйдут в открытый космос в понедельник вечером, 18 апреля. Главной целью работ станет подготовка европейского манипулятора ERA к эксплуатации на российском сегменте МКС.

Отмечается, что открытие выходного люка модуля «Поиск» запланировано на 17:25 мск. Предполагается, что выход в открытый космос продлится примерно 6 часов 38 минут. Также подчеркивается, что все работы будут выполняться на внешней поверхности многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», сообщает Роскосмос. 

Космонавты установят, подключат и проверят внешний пульт управления манипулятора, демонтируют чехлы с пассивных устройств фиксации и базовых летных точек.

Ранее астронавт NASA заявил, что отношения между членами международного экипажа Международной космической станции (МКС) не испортились из-за ситуации на Украине. По словам Марка Ванде Хай, российские космонавты «остаются его близкими друзьями», и что члены МКС всегда поддерживали друг друга во всем.

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