Эксперт рассказала, в чем сложность преподавания истории с 1-го класса

По мнению специалиста в сфере образовательных проектов, на подготовку педагогов и нормативной базы может уйти до десяти лет.

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Внедрение уроков истории в начальной школе потребует от педагогов и образовательных учреждений серьезной подготовительной работы. Об этом «Звезде» рассказала специалист в сфере образовательных проектов Анастасия Назукина.

«Сначала нужно будет переверстать стандарты, а потом инструкции для педагогов начальной школы. Это переобучение. Как минимум лет пять-десять можно на это закладывать. Если у нас учитель начальной школы должен преподавать историю, то этот багаж необходим. Это не по щелчку делается. Конечно, можно склепать учебники, раздать их и заставить педагогов что-то делать, но это будет лишь примочкой», - уверена Назукина.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России начнут изучать историю с первого класса. По словам министра, это необходимо для сохранения исторической памяти. С какого года уроки истории будут введены в первых классах, Кравцов не уточнил. Позже он добавил, что это будут не обязательные уроки, а историческое просвещение в рамках других предметов.