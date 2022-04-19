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В Кремле анонсировали переговоры Путина и Пашиняна

Вадим Синицын
03:44 19.04.2022
Стороны обсудят вопросы развития отношений России и Армении. Кроме того, предметом обсуждения станет ход реализации договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.
В Кремле анонсировали переговоры Путина и Пашиняна
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян проведут переговоры 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудят вопросы развития отношений России и Армении. Кроме того, предметом обсуждения станет ход реализации договоренностей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и последующих. Они коснутся, в числе прочего, восстановления транспортных и экономических связей в регионе.

Предыдущие переговоры Путина и Пашиняна прошли 9 апреля. Тогда стороны подтвердили важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку по Нагорному Карабаху. Беседа прошла по телефону и состоялась по инициативе армянской стороны.

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