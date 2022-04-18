В России отменили норматив по охвату тестированием на коронавирус

Раньше норматив по тестированию составлял по 300 в сутки на 100 тысяч населения в среднем в неделю.

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Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении ведомства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ», - цитирует ТАСС положения документа.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что российская столица вышла на минимальный показатель уровня госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Новые случаи заражений выявляются также в незначительном количестве, сообщила она.

Заммэра рассказала, что Москва держится на минимальной планке по количеству заболевших. Она отметила, что их порядка 800-900 человек, что является минимумом за весь период пандемии коронавируса.