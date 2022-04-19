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The Hill: Байден сообщил Обаме, что снова будет баллотироваться на пост президента США

Максим Цепков
15:25 19.04.2022
Американский лидер собирается участвовать в выборах президента США в 2024 году.
The Hill: Байден сообщил Обаме, что снова будет баллотироваться на пост президента США
© Фото: Olivier Douliery, ZUMAPRESS, globallookpress
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Президент США Джо Байден сообщил бывшему президенту Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году, сообщили изданию The Hill два источника. 

«Байден хочет баллотироваться, и он явно дает всем знать», — заявил один из двух источников, знакомых с разговорами между Обамой и Байденом. 

Источник также отметил, что Байден, несмотря на его неустойчивый рейтинг одобрения, остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, который может победить Трампа.

Помимо нестабильных рейтингов, вопросы вызывает и возраст Байдена. 79-летний политик стал самым старым президентом, вступившим в должность главы государства в возрасте 78 лет, в начале своего второго срока ему исполнится 82 года, если он одержит победу на выборах.

Недавно стало известно, что супруга Джо Байдена напомнила ему о том, что он должен помахать публике рукой после речи на пасхальной праздничной церемонии.

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