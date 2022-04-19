Псаки рассказала об отправке четырех самолетов с вооружением для Украины

Еще одно воздушное судно с военной помощью должно было прибыть в страну в понедельник, 18 апреля.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что США отправили в прошедшие выходные четыре самолета с оружием для Украины. По ее словам, в понедельник, 18 апреля, должен был прибыть еще один.

«Было четыре самолета, которые прибыли с военной помощью в выходные. Еще один должен прибыть сегодня», - отметила Псаки в ходе брифинга, передает ТАСС.

Ранее в Пентагоне рассказали, что американские власти планируют завершить отправку военной помощи Украине в рамках нового пакета на $800 млн в течение месяца.

Уточнялось, что он будет включать как «многие высокоэффективные типы вооружений», ранее уже передававшиеся Вооруженным силам Украины, так и новые средства, которые могут им пригодиться в случае ожидаемого «широкого наступления России на востоке Украины». Об этом рассказал американский лидер Джо Байден.

По его словам, кроме передачи оружия из наличия Пентагона, Штаты ведут переговоры с союзниками о том, чтобы те также направили на Украину значительную военную помощь.