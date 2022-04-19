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Борьба за живучесть и спасение на водах: как прошли учения СФ в Баренцевом море

Елена Сивонен
15:09 19.04.2022
В водах Баренцева моря счет жизни идет на минуты. Не больше десяти выдержит человек за бортом. Условно пострадавших спасают от переохлаждения. В ход идет кислородно-гелиевая терапия, когда подогретая газовая смесь через легкие прогревает организм всего за 20 минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Звучит сигнал тревоги. Причем, из всего отряда кораблей, именно на судне, где находится съемочная группа вместе с корреспондентом «Звезды» Еленой Сивонен. Экипаж этого абсолютно не ожидает. Это внезапная вводная для проверки действий сил и средств в непредвиденной ситуации.

«Вот, посмотрите, задымление настолько сильное, что складывается впечатление, будто это и не учения вовсе, а самая настоящая, реальная чрезвычайная ситуация. Здесь уже практически ничего не видно. Да и говорить, если честно, становится все тяжелее», - прокомментировала корреспондент.

Отработка ликвидации пожара - это еще один повод протестировать новое снаряжение. Тепловизоры теперь на каждом спасательном судне. Транслируя движения тепловых потоков, они в два раза сокращают время обнаружения очага возгорания.

Другая часть учений - экзамен уже для авиации Северного флота. Летчики получают сигнал о том, что люди в воде, их выбросило взрывной волной, нужна помощь с воздуха.

«Это один из самых сложных, но в то же время один из самых важных эпизодов учений - спасение утопающих. Люди за бортом всего несколько секунд, но их очень быстро относит течением в открытое море. Поэтому действовать надо незамедлительно. Работает авиация», - заметила корреспондент.

Волнение моря - 2 балла. Это зыбь от недавнего шторма. Но она сильно усложняет поиск. Людей на воде практически не разглядеть. Но вертолеты продолжают прочесывать квадрат за квадратом. И уже на третьем круге забирают последних пострадавших.

«В любой спасательной операции спасти людей, чтобы не было пострадавших, вот это, я считаю, самое сложное», - заметил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота Владимир Горбань.

В водах Баренцева моря счет жизни идет на минуты. Не больше десяти выдержит человек за бортом. Условно пострадавших спасают от переохлаждения. В ход идет кислородно-гелиевая терапия, когда подогретая газовая смесь через легкие прогревает организм всего за 20 минут.

Тем временем, дым от пожара на нашем судне «Георгий Титов» заметен уже на верхней палубе. На помощь спешат аварийно-спасательные суда Северного флота, которым под силу обеспечить мощный «ливень», даже если на небе ни облачка.

Заключительный этап учений. Условно пострадавшее судно, на котором находится съемочная группа, берут на буксир и не спеша доставляют из Баренцева моря прямо ко входу в Кольский залив.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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