В стране и мире Генпрокуратура Украины после обысков решила арестовать имущество жены Медведчука Анна Назайкина Ранее супруга лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» рассказала о конфискации имущества политика сотрудниками Службы безопасности Украины. © Фото: oksana.marchenko_personal, Вконтакте Читайте нас на: Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство об аресте имущества Оксаны Марченко, жены оппозиционного депутата Виктора Медведчука. Об этом Национальная полиция страны сообщила в своем Telegram-канале. Утверждается, что 18 апреля правоохранители провели обыски на территории украинской столицы и в области. «Обнаружили около 100 картин, антикварные вещи, принадлежащие семье задержанного народного депутата, а также охотничью винтовку, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже», - говорится в сообщении полиции. Было добавлено, что в настоящий момент сумма выявленного имущества устанавливается, а офис генерального прокурора занимается подготовкой ходатайства о наложении ареста. Ранее жена лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» ответила на вопрос «Звезды» о конфискации всего имущества политика сотрудниками Службы безопасности Украины. Она подтвердила факт изъятия и отметила, что никаких документов, подтверждающих правомерность этого решения, ей не приходило. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика