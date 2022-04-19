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Высочайший профессионализм: генерал ФСБ рассказал о вкладе «Смерша» в победу на нацизмом

Андрей Аркадьев
14:22 19.04.2022
Семьдесят девять лет назад в СССР была создана спецслужба «Смерш» - система контрразведывательных организаций.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Бывший руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний рассказал о вкладе спецслужбы «Смерш» в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

«Вспоминая смершевцев, мы должны, наверное, сказать о самом главном - о высочайшем их профессионализме, героизме и о том, что они отдавали себя полностью работе. Своими подвигами, своими конкретными действиями, делами они внесли вклад в Победу», - сказал он.

Семьдесят девять лет назад в СССР была создана спецслужба «Смерш» - система контрразведывательных организаций. Название - это аббревиатура от лозунга «Смерть шпионам!».

К памятной дате ФСБ рассекретила документы о подвигах контрразведчиков и агентов «Смерша», которые противостояли за линией фронта немецкой военной разведке абвер.

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