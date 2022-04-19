Под грифом «секретно»: исполнилось 79 лет со дня создания спецслужбы «Смерш»

К памятной дате ФСБ опубликовала копии архивных документов, рассказывающих о наиболее сложных спецоперациях «смершевцев».

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Во вторник, 19 апреля годовщина создания одного из самых засекреченных военных подразделений. Семьдесят девять лет назад в СССР была создана спецслужба «Смерш» - система контрразведывательных организаций.

Название - это аббревиатура от лозунга «Смерть шпионам!». В годы Великой Отечественной войны сотрудники спецслужбы боролись против диверсантов, разоблачали гитлеровских разведчиков и тайных агентов, работающих в тылу. К памятной дате ФСБ представила копии архивных документов, рассказывающих о самых сложных спецоперациях «смершевцев».

В годы Великой Отечественной войны в задачи «смершевцев» входило и уничтожение пособников фашистов. Тех, кто сотрудничал с гитлеровцами на оккупированных территориях. Любопытно, что единственным городом, где работа сотрудников спецслужбы фактически не потребовалась, стала Одесса.

Весной 1944 года местные партизаны ликвидировали отряд противника, который должен был взорвать дамбу и, таким образом, помешать советским войскам войти в город. А когда его освободили, жители Одессы сами судили предателей и полицаев. Им устроили публичную казнь. Виселицы поставили прямо на главной площади города.