МО РФ опубликовало кадры запуска ракеты комплекса «Искандер» в ходе спецоперации

Высокоточным ударом ракет были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ, отметили в российском военном ведомстве.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры запуска ракеты ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На записи видно, как ракета взмывает ввысь, оставляя за собой столб горящего пламени. В российском военном ведомстве уточнили, что был нанесен точный удар по командному пункту механизированной бригады ВСУ.

Ранее «Звезда» показала, как идет погрузка ракеты на пусковую установку ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации. Российские военнослужащие используют комплекс для нанесения ударов по особо важным военным объектам ВСУ.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную аэробаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов