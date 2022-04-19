МИД Черногории извинился за ошибочное сообщение о разрыве дипотношений с РФ

Ранее МИД Черногории в Twitter сообщил о разрыве дипотношений с Россией. Позже твит был удален.

© Фото: Варвара Гертье, РИА Новости

МИД Черногории извинился за ошибочное сообщение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Ранее с такой информацией появился пост в аккаунте ведомства в Twitter. Позже твит был удален.

«Извиняемся перед общественностью за грубое упущение в предыдущем опубликованном сообщении, где вместо перечисления ограничительных мер по ошибке указано, что они вступили в силу», - заявили в дипведомстве Черногории.

В тексте, появившимся ночью, перечислялись санкции против РФ, одна из которых - разрыв дипотношений. После этого посольство РФ в Подгорице направило ноту в Министерство иностранных дел Черногории с требованием дать разъяснений в связи с данным сообщением.

Напомним, в марте правительство России утвердило список стран и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее организаций и граждан недружественные действия. В список вошла Черногория.