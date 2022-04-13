В МИД РФ считают, что на Украину могут завезти ядерный материал из третьих стран

Украина имеет потенциал применения ядерного оружия и в Москве не исключают возможные поставки ядерного материала туда из других стран.

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В Москве допускают вариант развития событий, при котором на Украину может быть завезен ядерный материал из сторонних государств. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на Украину из третьих стран», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Киев мог получить от Соединенных Штатов плутоний, который можно использовать для создания ядерного оружия.