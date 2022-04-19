Макрон оценил зависимость Франции от газа из РФ

Париж прикладывает определенные усилия для закупки газа в других странах, рассказал французский лидер.

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Франция не нуждается в российском газе, в отличие от остальной Европы. Об этом в интервью телеканалу France 5 заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», - цитирует его РИА Новости.

Макрон при этом добавил, что Париж прикладывает определенные усилия для закупки газа в других странах.

Ранее посол РФ во Франции рассказал «Звезде», что страна меньше других европейских государств подвержена росту цен на российский газ, так как растут поставки из других источников, развита атомная энергетика. В то же время доля импортируемого из РФ топлива составляет порядка 17 процентов, что немало.